Медведєв доручив готувати санкції проти українських авіакомпаній

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив Мінтрансу розглянути питання введення відповідних обмежувальних заходів щодо українських авіакомпаній, повідомила прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова, передає РИА Новости.

"Голова уряду РФ Дмитро Медведєв дав доручення Мінтрансу розглянути питання про введення відповідних обмежувальних заходів щодо українських авіакомпаній", - сказала журналістам Тімакова.

Нагадаємо, раніше міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що російська влада застосує дзеркальні заходи на заборону польотів до України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, Державіаслужба розіслала російським авіакомпаніям, які потрапили під санкції відповідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, попередження про заборону польотів до Україну з 25 жовтня 2015 року.

25 вересня Кабінет міністрів України прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Пізніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що заборона на польоти російських авіакомпаній з санкційного списку почне діяти з 25 жовтня поточного року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.