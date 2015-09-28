"Укрзалізниця" вже 9 місяців не перевозить пасажирів та вантажі в анексований Крим

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявляє, що з кінця грудня 2014 року і до теперішнього часу не здійснює перевезень вантажів і пасажирів на територію тимчасово окупованого Криму, а перевозить вантажі лише до розташованих на материковій частині країни контрольних пунктів в'їзду і виїзду на півострів, а пасажирів – до прикордонних станцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» з 26 грудня 2014 року не здійснює перевезень вантажів і пасажирів до Криму... У своїй діяльності «Укрзалізниця» керується чинним законодавством України та виконує всі нормативні документи та урядові рішення. Одним з таких рішень є припинення залізничного сполучення з Кримом», - сказано в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що «Укрзалізниця» прийняла такі обмежувальні заходи відповідно до конвенції ЦЗМ 14/2249 від 26 грудня 2014 року про припинення вантажних перевезень між АР Крим і материковою частиною України та конвенцією ЦЗМ 14/113 від 17 серпня 2015 року про обмеження перевезень вантажів до контрольного пункту «Вадим», інформація про які розміщена на офіційному сайті «Укрзалізниці».

У повідомленні зазначається, що припинення залізничного сполучення з грудня минулого року підтвердив звіт Ради бізнес-омбудсмена за липень цього року «Окремі проблеми підприємницької діяльності, які безпосередньо пов'язані з військовими діями на сході України та анексією АР Крим».

Як доказ прес-служба наводить цитату з вищезазначеного звіту про те, що «рішення про зупинення транспортного сполучення між АР Крим і материковою Україною було прийнято «Укрзалізницею» в 2014 році».

Як повідомляв УНІАН, згідно з заходами безпеки наприкінці грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила рух пасажирських поїздів до Криму, обмеживши їх маршрут до континентальних станцій Новоолексіївка та Херсон, а також рух вантажних поїздів, обмеживши їх маршрут до контрольних пунктів в'їзду і виїзду з зазначеної території, які перебувають на материковій частині України.