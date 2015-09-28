"Укрзалізниця": перекриття залізничних шляхів до "Кримського титану" не позначиться на роботі відомства

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

"Плити перекриття знаходяться на коліях, які не належать до структури "Укрзалізниці", яка працює в правовому полі, на підставі приписів і конвенцій. Зазначене перекриття шляху не впливає на роботу "Укрзалізниці", - повідомили у прес-службі.

Зокрема, кількома годинами раніше заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу АТR Айдер Муждабаєв повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що сьогодні опівдні в районі села Червоний Чабан Херсонської області активісти кримського Майдану заблокували залізну дорогу, що веде до заводу "Кримський титан".

«На шляху покладено і два великих бетонних блоки і протитанковий їжак», - написав він, і на доказ того розмістив на своїй сторінці відповідні фотографії.

Як повідомляв УНІАН, згідно з заходами безпеки наприкінці грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила рух пасажирських поїздів до Криму, обмеживши їх маршрут до континентальних станцій Новоолексіївка та Херсон, а також рух вантажних поїздів, обмеживши їх маршрут до контрольних пунктів в'їзду і виїзду із зазначеної території, які перебувають на материковій частині України.

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В «Укрзалізниці» відзначили, що «Кримський титан», який з березня 2015 року має іншу юридичну назву - Ukrainian Chemical Products - і зареєстрований у Києві, має власний під'їзний шлях, а для подачі вагонів і перетинання адміністративного кордону України використовує власний локомотив після здійснення митного оформлення проходження прикордонного контролю.