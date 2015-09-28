"Укрзалізниця": перекриття залізничних шляхів до "Кримського титану" не позначиться на роботі відомства
Перекриття активістами кримського Майдану під'їзних залізничних шляхів до підприємства «Кримський титан», що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом ніяк не вплине на роботу "Укрзалізниці", оскільки залізнична гілка є під'їзним шляхом, що не належить відомству.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
"Плити перекриття знаходяться на коліях, які не належать до структури "Укрзалізниці", яка працює в правовому полі, на підставі приписів і конвенцій. Зазначене перекриття шляху не впливає на роботу "Укрзалізниці", - повідомили у прес-службі.
Зокрема, кількома годинами раніше заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу АТR Айдер Муждабаєв повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що сьогодні опівдні в районі села Червоний Чабан Херсонської області активісти кримського Майдану заблокували залізну дорогу, що веде до заводу "Кримський титан".
«На шляху покладено і два великих бетонних блоки і протитанковий їжак», - написав він, і на доказ того розмістив на своїй сторінці відповідні фотографії.
Як повідомляв УНІАН, згідно з заходами безпеки наприкінці грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила рух пасажирських поїздів до Криму, обмеживши їх маршрут до континентальних станцій Новоолексіївка та Херсон, а також рух вантажних поїздів, обмеживши їх маршрут до контрольних пунктів в'їзду і виїзду із зазначеної території, які перебувають на материковій частині України.
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В «Укрзалізниці» відзначили, що «Кримський титан», який з березня 2015 року має іншу юридичну назву - Ukrainian Chemical Products - і зареєстрований у Києві, має власний під'їзний шлях, а для подачі вагонів і перетинання адміністративного кордону України використовує власний локомотив після здійснення митного оформлення проходження прикордонного контролю.