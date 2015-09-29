Росія закриє небо для українських авіакомпаній з 25 жовтня

Російська Федерація як «дзеркальний захід» запроваджує з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Російської Федерації. Як повідомляється на сайті Міністерства транспорту РФ, російська авіавлада має намір найближчим часом повідомити українських перевізників про прийняті рішення.

«Відповідно до доручення голови уряду РФ Дмитра Медведєва, Мінтранс Росії дав вказівку Федеральному агентству повітряного транспорту (Росавіації - УНІАН) направити авіакомпаніям України, які здійснюють або планують здійснювати перельоти в пункти призначення на території Російської Федерації, повідомлення про припинення використання повітряного простору Росії з 25 жовтня, - йдеться в повідомленні. - Цей захід стане дзеркальною відповіддю на повідомлення Державіаслужби України, яка 28 вересня в односторонньому порядку повідомила ряду російських авіаперевізників про те, що з початку зимової навігації, а саме з 25 жовтня, запроваджує заборону на виконання авіаперельотів між Росією і Україною».

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розіслала російським авіакомпаніям, які потрапили під санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, попередження про заборону польотів до України з 25 жовтня 2015 року.

25 вересня Кабінет міністрів України відповідн до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Пізніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що заборона на польоти російських авіакомпаній з санкційного списку почне діяти з 25 жовтня поточного року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більше 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.