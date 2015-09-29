Санкції в дії: "Укрзалізниця" наклала табу на вагони санкційної російської компанії

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, "Укрзалізниця" ввела конвенційні обмеження відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України з дня офіційного опублікування указу президента України №549/2015 – з 22 вересня 2015 року.

«Вантажі, які до введення заборони вже були прийняті до перевезення, доставляються до вантажоодержувачів з метою вивільнення інфраструктури. Після цього порожні вагони відправляються до станцій ВАТ "РЖД", - повідомили в прес-службі.

За даними прес-служби, на території України під час введення заборони перебувало близько 4100 вагонів в оперуванні "Першої вантажної компанії" та її «дочки». Станом на 29 вересня їх залишилося 472 раніше навантажених і 1913 порожніх.

У повідомленні зазначається, що обсяги перевезень у вагонах ПГК і дочірнього підприємства були незначними. Зокрема, в січні-серпні 2015 року у внутрішньому сполученні, експортних, імпортних і транзитних вантажів у вагонах власності "ПГК в Україні" було перевезено 1,21 млн тонн, що становило 0,5% загального обсягу вантажоперевезень; у вагонах "ПГК" перевозилося 324,3 тис. тонн вантажів або 0,1% загального обсягу вантажоперевезень.

За інформацією «Укрзалізниці», основними користувачами вагонів ПГК були металургійні підприємства. Крім того, ними користувалися Миколаївський глиноземний завод, відправники щебеневої продукції Полонського гірничого комбінату, компанія "Юнігран" та інші.

«Для перевезення вантажів відправники залучать вагони інших власників», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з набранням чинності з 22 вересня санкцій щодо ряду громадян і підприємств Російської Федерації, включаючи російські транспортні компанії, прийняла рішення про виведення з території країни понад 3,5 тис. вантажних піввагоніввласності "Першої вантажної компанії" (ПГК) і її "дочки" - "ПГК в Україні" та заборону їх прийому в країну.

Виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що створюється на базі «Укрзалізниці», Олександр Завгородній не виключив, що транзит може здійснювати інша компанія, яка не потрапила в санкційний список.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більше 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

Зокрема, в повний список осіб і компаній, щодо яких Україна ввела санкції, потрапили російські авіаційні, суднобудівні та вантажні компанії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення до України.

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Довідка УНІАН. ПГК - найбільший у РФ оператор залізничних перевезень. Крім Росії оператор працює в Україні і Казахстані, має спільне підприємство з залізницями Фінляндії. Компанія входить в UCL Rail - залізничний дивізіон групи Універсальний Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Володимира Лісіна. Групі належить близько 200 тис. вагонів різних типів, велика частина з них - піввагони.

«ПГК в Україні» було створено в 2008 році. Компанія експлуатує понад 5 тис. вагонів ПГК, а також володіє власним парком з 495 піввагонів і 110 цистерн. Серед клієнтів — більше 50 компаній вугільно-металургійної, будівельної, хімічної та інших галузей, 20% з яких провідні галузеві підприємства України.