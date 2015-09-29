Найбільший авіаперевізник України отримав повідомлення про заборону польотів до Росії
Російська Федерація як «дзеркальний захід» запроваджує з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній
Найбільший авіаперевізник України авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» отримала офіційне повідомлення від Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації (Росавіації) про заборону польотів до міст РФ з 25 жовтня поточного року.
Як повідомила УНІАН прес-секретар МАУ Євгенія Сацька, листа підписано заступником голови відомства Костянтином Маховим.
«У зв'язку із забороною, запровадженою Державною авіаційною службою України на виконання російськими авіакомпаніями регулярних польотів до/з України в сезон розкладу IATA "зима 2015/2016", а саме з 25.10.2015, повідомляємо: відповідно до рішення Міністерства транспорту Російської Федерації, прийнятого на підставі положень угоди між урядом Російської Федерації та урядом України про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту від 12.01.1994, дозвіл на виконання вашою авіакомпанією регулярних польотів до/з Росії в сезоні розкладу IATA "зима 2015/2016" надано не буде до моменту скасування заборони на виконання польотів до/з України для російських авіакомпаній», - наводить прес-служба МАУ текст телеграми.
Нагадаємо, Російська Федерація як «дзеркальний захід» запроваджує з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст РФ. У свою чергу МАУ назвала рішення російської авіавлади неприйнятним і незрозумілим.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розіслала російським авіакомпаніям, які потрапили під санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, попередження про заборону польотів до України з 25 жовтня 2015 року.
25 вересня Кабінет міністрів України відповідн до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Пізніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що заборона на польоти російських авіакомпаній з санкційного списку почне діяти з 25 жовтня поточного року.
16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більше 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.