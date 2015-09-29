Росавіація назвала умови, за яких скасує заборону для авіакомпаній України на польоти до РФ

Про це "ТАСС" повідомили у прес-службі Росавіації.

"Заборона буде діяти до тих пір, поки рішення української влади щодо російських авіакомпаній не буде скасовано", - повідомили в прес-службі.

Так, Росавіація повідомила авіакомпанії України про введення заборони на польоти до Росії з 25 жовтня 2015 року.

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"За дорученням Мінтрансу Росії, керуючись положеннями угоди про повітряне сполучення між Росією та Україною, Федеральне агентство повітряного транспорту повідомило українські авіакомпанії, що здійснюють або планують здійснювати рейси на територію Росії, про введення заборони на виконання польотів до/з Росії з 25 жовтня ц. р.", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) розіслала російським авіакомпаніям, які потрапили під санкції у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, попередження про заборону польотів в Україну з 25 жовтня 2015 року.

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25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалила рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Пізніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що заборона на польоти російських авіакомпаній з санкційного списку почне діяти з 25 жовтня поточного року.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.