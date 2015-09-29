МАУ поверне гроші пасажирам, які купили квитки на рейси в Росію на період після 24 жовтня

Найбільший авіаперевізник України авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ухвалила рішення повернути гроші пасажирам, які купили квитки на рейси в міста Російської Федерації, заплановані на дати після 24 жовтня, у зв'язку з введенням заборони на польоти українських компаній до Росії з 25 жовтня.

Про це УНІАН повідомила корпоративний прес-секретар МАУ Євгенія Сацька.

"Компанія проведе повернення вартості перевезення у відповідності з умовами застосування тарифу, якщо заплановане перевезення мало завершитися до 24 жовтня 2015 року включно, – сказала Сацька. – Також ми проведемо повне повернення вартості перевезення, незалежно від умов застосування тарифу, включаючи аеропортові, паливні та інші збори, за винятком сервісного збору, якщо перевезення мало початися після 24 жовтня 2015 року".

Сацька повідомила, що МАУ поверне вартість так званих "невикористаних ділянок" польоту, якщо перевезення мало завершитися після 24 жовтня, і за запитом пасажира перебронює квитки до/з Росії на більш ранню дату, що передує даті заборони на виконання польотів без додаткового сервісного збору та інших доплат.

"За бажанням пасажира в разі транзитного перевезення з/до РФ через Київ в інші країни МАУ дозволить використання авіаквитка без ділянки Київ – пункт в РФ або у зворотному напрямку, – зазначила Сацька. – Також за бажанням пасажира МАУ дозволить заміну авіаквитка з/до РФ в Київ та у зворотному напрямку на виліт в Київ з Мінська, Риги, Вільнюса або Гельсінкі або в зворотному напрямку без доплат".

Крім того, за запитом пасажира і за наявності технічної можливості МАУ здійснить пересадку пасажира на альтернативні маршрути до/з РФ через інші країни, наголосила Сацька.

Читайте такожРосавіація назвала умови, за яких скасує заборону для авіакомпаній України на польоти до РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації (Росавіації) про заборону польотів міста в РФ з 25 жовтня поточного року.