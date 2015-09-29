"Укртелеком" може підняти тарифи за користування міським телефоном

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації, від 2 вересня 2015 року, може підняти абонентську плату за обслуговування домашніх телефонів в середньому на 17,5%,

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії.

Згідно з повідомленням, абонентська плата для міських користувачів може зрости з нинішніх 39,91 гривні до 46,90 гривні. Для сільських і селищних абонентів – з 31,58 гривні до 37,12 гривні.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, на сьогоднішній день ще немає підтвердження Мін'юсту щодо реєстрації даного рішення, яке є обов'язковим для підвищення тарифів.

«Для того, щоб наше рішення набуло чинності - він повинен бути зареєстрований Міністерством юстиції, на сьогоднішній день у нас підтвердження про реєстрацію немає. І з завтрашнього дня вони (зміни в тарифах - УНІАН) точно не набудуть чинності», - уточнили в прес-службі Нацкомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з приватизації на чолі з Борисом Філатовим закликала Кабінет міністрів ініціювати процедуру банкрутства "Укртелекому", що дозволить ввести зовнішнє керівництво в компанію і повернути її в держвласність.

Комісія доручила голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".

Крім того, Комісія запропонувала Кабінету міністрів скасувати своє розпорядження від 12 жовтня 2010 року №1948-р, яким були узгоджені умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ "Укртелеком".

Комісія також закликала Державну фіскальну службу провести перевірку фінансової діяльності "Укртелекому" і "ЕСУ", основного акціонера "Укртелекому", на предмет законності операцій, які призвели до погіршення економічного стану оператора.

У свою чергу, на засіданні Спецкомісії Білоус повідомив, що повернути "Укртелеком" тому буде складно як у фінансовому, так і в юридичному плані.

Також в інтерв'ю журналу "Фокус" він сказав, що якщо зараз забрати "Укртелеком" і повернути Ахметову гроші, а потім повторно виставити на продаж, то це завдасть державі прямих збитків на десятки мільйонів доларів.

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Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку понад 7 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету для понад 1,6 мільйона клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).