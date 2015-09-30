Російська авіакомпанія S7 припинила продаж квитків до України на рейси з 25 жовтня

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на офіційного представника перевізника.

"У зв'язку з отриманням листа від авіаційної влади України про введення заборони на польоти S7 Airlines з Москви в Київ і Одесу авіакомпанія закрила продаж авіаквитків по цих напрямках з вильотом рейсів з 25 жовтня 2015 року", — повідомив офіційний представник.

За словами представника авіакомпанії, перевізник також зупинив продаж квитків на рейси з 25 жовтня спільної експлуатації з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" з Києва в Санкт-Петербург і Калінінград.

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Представник підкреслив, що всім пасажирам авіакомпанії S7 Airlines буде повністю повернена вартість раніше придбаних квитків на рейси з вильотом після 25 жовтня включно. "Якщо один із сегментів перельоту оформлений на рейси після 25 жовтня, пасажири також можуть повернути повну вартість авіаквитка", — повідомив офіційний представник авіаперевізника.

За даними представників агентств із продажу квитків, авіакомпанія S7 продовжувала продавати квитки на польоти в Київ до вечора вівторка нарівні з іншим, що не потрапив під санкції перевізником, — авіакомпанією "Ютейр".

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Раніше УНІАН повідомляв, що 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти Росії. У список, прийнятий Радою національної безпеки і оборони України, увійшли 388 фізичних і понад 105 юридичних осіб.

Зокрема, в санкційні списки потрапили "Аерофлот" і ще близько 20 російських авіакомпаній. Російським перевізникам частково або повністю заборонені польоти, перевезення і транзит на території України.

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У список потрапив не тільки найбільший російський перевізник "Аерофлот" (літає в Київ, Одесу, Харків), але і три його "дочки" - авіакомпанії "Росія", "Донавіа", "Оренбурзькі авіалінії". У цьому ж списку друга за величиною авіакомпанія Росії "Трансаеро", зовсім недавно перейшла під операційне управління "Аерофлоту". "Трансаеро" літає в Київ і Одесу.

У документі також фігурують такі великі перевізники, як S7 ("Сибір", що займає третє місце за обсягами перевезень) і "Уральські авіалінії" (п'яте місце за обсягами перевезень).