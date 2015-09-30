Україна з сьогоднішнього дня скасувала спецмита на імпорт автомобілів

В Україні сьогодні, 30 вересня, набрало чинності рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про скасування спецмита на імпорт автомобілів.

Дане рішення було ухвалене Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 10 вересня 2015 року.

Комісія розглянула інформацію Мінекономрозвитку про необхідність скасування спецзаходів щодо імпорту до України легкових автомобілів.

"За результатами розгляду зазначених матеріалів та керуючись положеннями домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок СОТ, комісія встановила, що націнтереси України вимагають скасування спецзаходів щодо імпорту до України легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. див. Рішення було оприлюднено в березні 2013 року, спецмита були введені терміном на 3 роки.

З 14 квітня 2014 року на легкові автомобілі з бензиновими двигунами об'ємом 1-1,5 л ставка спецмита встановлювалася на рівні 4,31%, а з 14 квітня 2015 року - в два рази менше, 2,15%. На авто з бензиновими двигунами об'ємом 1,5-2,2 л з 14 квітня 2014 року ставка становила 8,63%, а з 14 квітня 2015 року - 4,32%.

На тлі падіння української економіки і скорочення українського авторинку дане рішення ще більше скоротило імпорт автомобілів до України, внаслідок чого українські автоімпортери виступили з вимогою повної відміни автомобільних спецмит.

Крім того, дане рішення також оскаржила Японія. 30 жовтня 2013 року уряд Японії подав запит до Світової організації торгівлі на проведення консультацій з урядом України щодо дії спеціальних мит на імпорт автомобілів. На думку японської сторони, Україна не мала достатніх причин для введення спецмита, оскільки імпорт автомобілів був не критичним і не становив серйозної загрози для українського автопрому. З критикою дій України виступили і в Євросоюзі, назвавши вжиті заходи несумісними із зобов'язаннями в рамках СОТ.