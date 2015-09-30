Ще один український авіаперевізник отримав повідомлення про заборону польотів до Росії

Авіакомпанія «Дніпроавіа», що базується в Дніпропетровську, отримала офіційне повідомлення від Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації (Росавіації) про заборону польотів у міста РФ з 25 жовтня поточного року.

Як повідомили УНІАН в «Дніпроавіа», зараз підприємство готує запит російській авіавладі з проханням переглянути це рішення.

«Заборону на виконання польотів від російської авіавлади отримали. Докладні коментарі давати поки не готові, оскільки незрозуміла правова обґрунтованість даної заборони, - повідомили в «Дніпроавіа». - Авіакомпанія готує запит до української авіаційної влади з проханням поінформувати, чи будуть допущені які-небудь інші перевізники з однієї й іншої сторони до здійснення перевезень. А крім того, авіакомпанія готує запит до російської авіаційної влади з проханням переглянути своє рішення, оскільки авіаційна компанія "Дніпроавіа" не порушувала договір про повітряне сполучення між Україною і РФ, на відміну від російських перевізників, що виконують рейси до Сімферополя, незважаючи на заборону української авіавлади».

Раніше аналогічну заборону отримав найбільший український авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України». Також продаж квитків на рейси до Москви призупинив інший перевізник – авіакомпанія «YanАir»

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація як «дзеркальної заходи» вводить з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста РФ.

Як повідомляється на сайті Міністерства транспорту РФ, російська авіавлада висловила намір найближчим часом повідомити українських перевізників про прийняті рішення. У свою чергу МАУ назвала рішення російської авіавлади «незрозумілим».