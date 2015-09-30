Україна не зніме санкції з російських авіакомпаній до звільнення Криму

Україна не зніме санкцій, введених стосовно російських авіакомпаній, до звільнення Криму і буде всіма можливими способами захищати своїх авіаперевізників, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Мотивація введення санкцій (проти авіакомпаній – УНІАН) чітка і зрозуміла. Авіакомпанії Росії незаконно здійснювали польоти на територію України – до Автономної Республіки Крим. І такі авіакомпанії, включаючи компанію "Аерофлот", потрапили до санкційного списку. У нас є чітка мотивація, чому Україна прийняла рішення. Не треба було захоплювати Крим, вводити війська в Донецьк і Луганськ, – сказав Яценюк. – Але північні сусіди без будь-яких підстав почали погрожувати і вводити безпідставні зворотні заходи проти українських авіакомпаній. А я хочу нагадати, що в міжнародних відносинах ключовий принцип – це принцип взаємності. Тому якщо росіяни думають, що вони зможуть знищувати наші авіакомпанії, у них нічого не має вийти. Принцип взаємності означає наступне: скільки літає до нас, стільки літаємо і ми до них, якщо нічого іншого не визначено нашими двосторонніми договорами".

При цьому Яценюк звернувся до міністра інфраструктури Андрія Пивоварского із закликом негайно почати переговори з Росією і пояснити російській стороні суть санкцій.

"Треба пояснити нашим північним сусідам, що введено санкції. До того моменту, доки Росія не піде з Криму, "Аерофлот" не зможе літати. Але виконувати наші двосторонні угоди про взаємні польотах треба на принципах взаємності. І ми повинні захистити власний ринок і показати, що Україна, аргументовано вводячи санкції, захищатиме свої компанії і захищатиме свій економічний інтерес. І тому прошу провести з ними (з росіянами – УНІАН) неформальні або формальні консультації з цього питання", – підкреслив Яценюк.

Читайте такожЧерез українські санкції авіакомпаніям Росії стане невигідно літати до Молдови