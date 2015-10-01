Чотири російські авіакомпанії втратять більше сотні дозволів на польоти до України

Чотири російські компанії - "Аерофлот", "Трасаеро", "Росія" і "Сибір", які потрапили під санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, і у зв'язку із забороною польотів в Україну з 25 жовтня 2015 року, втратять 106 дозволів на регулярні щотижневі польоти між Україною і Росією.

Про це йдеться у відповіді Державної авіаційної служби України (Державіаслужба) на запит інформагентства УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальна кількість дозволів, які були видані російським авіакомпаніям, включаючи "Ютейр", яка не потрапила під санкції (не здійснювала польоти до Криму), на період літньої навігації 2015 року становитимуть 135.

Згідно з наданими даними, авіакомпанія "Аерофлот" мала дозволи на 35 щотижневих рейсів за маршрутом Москва - Київ і 21 дозвіл за маршрутом Москва - Одеса. "Трансаеро" - 19 дозволів на польоти Москва - Київ і 9 - на маршрут Москва - Одеса. Авіакомпанія "Сибір" отримала 14 дозволів на перельоти Москва - Київ, і 1 - за маршрутом Москва - Одеса.

"Ютейр" мала 21 дозвіл на польоти Москва - Київ, 7 - Москва - Львів і 1 - Сургут - Київ. "Росія" отримала 7 дозволів на польоти Санкт-Петербург - Київ.

Водночас, з української сторони дозволи на регулярні польоти до Росії мали три перевізника - найбільший український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), "Дніпроавіа" і "МоторСіч".

МАУ отримала 13 дозволів на польоти Київ - Москва, 13 - на Київ - Санкт-Петербург, 3 - на Київ - Калінінград, а також 5 - на маршрут Одеса - Москва і 3 - Одеса - Санкт-Петербург.

При цьому в Державіаслужбі не уточнили кількість фактично виконаних рейсів.

Крім того, за даними служби, за період січень-вересень 2015 року між Україною і Росією було виконано 339 чартерних рейсів українськими та 885 рейсів іноземними авіакомпаніями, з яких частка російських авіакомпаній становила лише 11 рейсів, при цьому 4 - в рамках місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній в Україні (в першу чергу - «Аерофлоту» і «Трансаеро»), а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або перевозять російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальний захід» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - «МАУ», «Дніпроавіа» і YanAir.