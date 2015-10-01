Львівська залізниця з 5 жовтня запускає експрес Львів–Чернівці

Львівська залізниця з 5 жовтня призначає курсування нового денного швидкісного дизель-поїзда категорії «Регіональний експрес» №701/702 сполученням Львів–Чернівці-Львів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Поїзд буде курсувати зі Львова з 5 жовтня у всі дні тижня, окрім середи, із Чернівців – з 6 жовтня щоденно, окрім четверга. Відстань між містами – 267 кілометрів – поїзд долатиме за 3 год. 30 хв., зупинятиметься на станціях Ходорів, Івано-Франківськ, Коломия.

Зі Львова дизель-поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Чернівців о 22:35. У зворотному напрямку, із Чернівців, поїзд відправлятиметься о 06:14 та прибуватиме до Львова о 09:45.

Вартість проїзду становитиме 134 гривні.

Довідка УНІАН. На даний час залізничне сполучення між Львовом із Чернівцями забезпечують потяги №136 Одеса-Чернівці, №608 Львів-Чернівці та №668 Ковель-Львів-Чернівці. Відстань між станціями вони долають від 5 год 03 хв. до 6 год 20 хв. Вартість проїзду у цих потягах становить 67-82 грн у плацкартних вагонах і 115-118 грн - у купейних.

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За результатами конкурсних торгів Львівська залізниця закупила дизель поїзд серії ДПКр-2, виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Дизель-поїзд у складі трьох вагонів призначений для перевезення пасажирів на неелектрифікованих ділянках залізничної колії 1520 мм з експлуатаційною швидкістю до 140 км/год. У дизель-потязі є 283 місця для сидіння, а також два спеціально обладнані місця для маломобільних пасажирів. Термін служби вагонів – 40 років. Поїзд має герметичні міжвагонні переходи, системи клімат-контролю, пожежогасіння, відео спостереження.