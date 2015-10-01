ФДМ вважає недоцільним проводити реприватизацію телекомгиганта Ахметова

Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає недоцільним проводити реприватизацію одного з найбільших телекомунікаційних операторів в Україні "Укртелекому", що належить СКМ Ріната Ахметова, оскільки це може негативно позначитися на бюджеті країни. Про це повідомила прес-служба фонду з посиланням на главу ФДМУ Ігоря Білоуса.

"Глава фонду впевнений, що економічно можливе відчуження "Укртелекому" може вдарити по бюджету країни. Власнику потрібно буде повернути більше 10 мільярдів гривень, яких у бюджеті немає, а продати новому власнику за такі гроші вже не вийде, враховуючи нинішній стан ринку", - зазначила прес-служба.

Також у фонді повідомили, що, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, ФДМУ в 2014 році провів перевірку умов договору купівлі-продажу "Укртелекому" і не виявив фактів порушення договірних умов.

"На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором, у визначені терміни", - додали в ФДМУ.

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Як повідомляв УНІАН, за словами екс-голови ФДМУ Олександра Бондаря, чинна влада не здатна зараз реприватизувати "Укртелеком". На його думку, в майбутньому "Укртелеком" потрібно продавати на відкритому і прозорому конкурсі. При цьому Бондар висловив сумніви в можливості вирішення цього питання найближчим часом.

Раніше на засіданні 16 вересня Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з приватизації на чолі з Борисом Філатовим закликала Кабінет міністрів ініціювати процедуру банкрутства "Укртелекому", що дозволить ввести зовнішнє керівництво в компанію і повернути її в держвласність.

Комісія доручила голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".

Також виступаючий на засіданні Спецкомісії депутат Ігор Лапін, який був доповідачем з цього питання, повідомив, що власник "Укртелекому" не виконав взяті зобов'язання з передачі в держвласність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Восени 2014 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ряду наближених до них осіб, які підозрювалися в організації з корисливих мотивів фінансування за рахунок державного бюджету на виконання робіт з будівництва виділеної мережі спецзв'язку. За даними прокуратури, сума незаконного фінансування склала 220 мільйонів гривень, тоді як відповідно до умов договору купівлі-продажу зазначені роботи повинні були здійснюватися виключно за рахунок покупця – ТОВ "ЕСУ".

Крім того, під час перевірки "Укртелекому" Фондом держмайна в 2014 році головою ФДМУ був Дмитро Парфененко, який під час правління Януковича керував муніципальним майном Києва. Також його діяльність ряд ЗМІ пов'язує з інтересами бізнесмена Вадима Новінського, який є бізнес-партнером Ахметова.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2010 року Фонд держмайна оголосив конкурс з приватизації 92,79% акцій "Укртелекому" за стартовою ціною 10,5 мільярда гривень. На нього була подана лише одна заявка – від ТОВ "ЕСУ", української "дочки" австрійської компанії EPIC.

У березні 2011 року між ФДМУ і "ЕСУ" був підписаний договір про продаж.

Влітку 2013 року СКМ і EPIC підписали договір купівлі-продажу 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ТОВ "ЕСУ", в свою чергу, володіє 92,79% акцій "Укртелекому".