РЖД з 30 жовтня введе заборону на експлуатацію вагонів "Укррефтрансу" на території Росії

Російські залізниці (РЖД) мають намір з 30 жовтня цього року ввести заборону на експлуатацію вагонів ДП "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "Укррефтранс" (м. Фастів) на території Російської Федерації.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що Мінтранс РФ доручив РЖД ввести заборону на експлуатацію вагонів української держкомпанії "Укррефтранс", у зв'язку з чим РЖД направили відповідну телеграму українській стороні, отримання якої підтвердило транспортне відомство України.

У прес-службі також додали, що причина цієї заборони в телеграмі РЖД не вказується, проте, варто зазначити, що рішення про його запровадження було ухвалене після того, як Україна заборонила експлуатувати на своїй території вагони двох російських компаній.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з набранням чинності з 22 вересня санкцій відносно ряду громадян і підприємств Російської Федерації, включаючи російські транспортні компанії, прийняла рішення про виведення з території країни більше 3,5 тисяч вантажних піввагонів власності "Першої вантажної компанії" (ПВК) та її "дочки" - "ПГК в Україні" та заборону їх прийому в країну.

Виконуючий обов'язки голови правління створюється на базі "Укрзалізниці" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" Олександр Завгородній не виключив, що транзит може здійснювати інша компанія, яка не потрапила до санкційного списку.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

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Довідка УНІАН. "Укррефтранс" почав функціонувати в системі "Укрзалізниці" з 1 січня 1997 року. Він був створений на базі об'єднання рефрижераторне вагонне депо Фастів Південно-західної залізниці, Синельникове Придніпровської залізниці, Каховка Одеської залізниці та Тернопіль Львівської залізниці.