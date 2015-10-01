Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які літали до Криму, 646 мільйонів гривень штрафів

Україна за станом на 1 жовтня поточного року нарахувала російським авіакомпаніям, що здійснювали польоти в окупований Крим, штрафних санкцій у загальному обсязі 646 мільйонів гривень, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

"За фактами порушення повітряного простору над Кримом російськими авіакомпаніями на 1 жовтня 2015 року складено протоколів 4 750 штук на загальну суму 646 мільйонів гривень. Сплачено до держбюджету: 00 гривень 00 копійок", - написав Пєтухов.

25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України ухвалила рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

При цьому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна не зніме санкцій, введених відносно російських авіакомпаній, до моменту звільнення Криму і буде всіма можливими способами захищати своїх авіаперевізників.

У відповідь Російська Федерація як "дзеркальні заходи" ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії "МАУ", "Дніпроавіа" і YanAir.