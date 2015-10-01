Українські дороги готові до зимової експлуатації лише на третину - "Укравтодор"

Автомобільні дороги загального користування, а також дорожні підприємства і організації готові до експлуатації та роботи в осінньо-зимовий період лише на третину, повідомила прес-служба Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") з посиланням на начальника управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху "Укравтодору" Олега Федоренка.

За його словами, на сьогоднішній день дорожні підприємства і організації мають в наявності тільки 331 тисяча тонн піску та 40 тисяч тонн технічної солі, що складає лише 37% і 30% від необхідної потреби.

"На перші заморозки цих запасів вистачить, проте за нормативними показниками до початку зими їх має бути як мінімум втричі більше", - цитує прес-служба слова чиновника.

Також у повідомленні зазначається, що для підготовки дорожнього господарства України до зимового періоду у шляховиків є максимум один місяць, однак відсутність необхідного фінансування не дозволяє здійснити заготівлю солі, фрикційних та пально-мастильних матеріалів, а також провести ремонт техніки.

"Дефіцит коштів пояснюється просто: левова частка фінансового ресурсу - 1,8 мільярда гривень з передбачених у держбюджеті на цей рік 2,6 мільярда гривень - було спрямовано на ліквідацію дефектів дорожнього покриття", - говориться в повідомленні.

При цьому, за словами Федоренка, вирішити проблему з підготовкою до зимового періоду можна за 1,6 мільярда гривень, які мають надійти на рахунки відомства в найближчі чотири місяці.

Він також зазначив, що з початку року дорожники ліквідували лише трохи більше половини ям на дорогах.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 мільярда гривень, з них близько 3,4 мільярда гривень буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору". Крім того, Міністерство інфраструктури розраховує на створення в наступному році спеціального дорожнього фонду, що дозволить зібрати на ремонт доріг близько 40 мільярдів гривень. За словами керівництва Мінінфраструктури, дорожній фонд буде формуватися за рахунок паливного акцизу, плати за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн і штрафів за перевантаження автомобілів.

Також у вересні президент підписав закон про фінансування ремонту доріг у чотирьох областях України за рахунок митних зборів. Згідно з документом, 50% від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, які стягуються при митному оформленні товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, будуть направлятися в спеціальні фонди відповідних обласних бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.