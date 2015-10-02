Рада ЄС затвердила нові правила, які скасовують плату за роумінг

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Постанову було прийнято у першому читанні без обговорення на засіданні міністрів країн Євросоюзу, які курирують питання торгівлі, економіки та інновацій.

Європейський парламент, як очікується, повинен схвалити текст документу на пленарному засіданні наприкінці жовтня. Це буде означати завершення процедури у другому читанні.

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Нові положення набудуть чинності через три дні після його опублікування в Офіційному журналі ЄС. Ймовірно, це відбудеться в листопаді.

Раніше УНІАН повідомляв, що в країнах Європейського Союзу з червня 2017 року буде скасована оплата за роумінг. Під час подорожі по країнах ЄС громадяни будуть платити за свій мобільний телефон стільки, скільки у своїй власній країні.