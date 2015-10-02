Продажі нових легкових автомобілів в Україні обвалилися на 60%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилися на 60% - до 30,387 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, у вересні продажі нових легкових автомобілів в порівнянні з вереснем минулого року зменшилися майже на 25% - до 4,376 тисячі одиниць.

П'ятий місяць поспіль найпопулярнішим брендом серед українських автовласників стала Toyotaз показником 512 проданих автомобілів, що відносно вересня минулого року менше на 47%.

Другу позицію на ринку зайняла французька марка Renault з проданими 392 автомобілями. При цьому в порівнянні з торішнім результатом попит на Renault зріс на 8%.

Третє місце зайняли автомобілі Запорізького автомобільного заводу, в серпні другий раз за рік зупинив виробництво. Продажі ЗАЗ у вересні порівняно з вереснем 2014 року скоротилися на 13% - до 378 авто.

На четвертому місці автомобілі Ford, продажі яких збільшилися на 4% - до 246 штук.

Завершує ТОП-5 вересня Skoda з результатом 234 проданих авто, що на 20% менше показника продажів у вересні минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-серпні поточного року впали на 63% - до 26,011 тисячі штук. При цьому в серпні продажі нових легкових автомобілів в порівнянні з серпнем минулого року скоротилися на 46% - до 3464 тисячі одиниць, а відносно липня - на 35%.

За підсумками 2014 року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком в 2,2 рази – до 97,02 тисячі штук.