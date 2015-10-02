Київ вимагає від Москви офіційно роз'яснити причини санкцій проти українських авіакомпаній

Державна авіаційна служба України 1 жовтня направила до Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації (Росавіації) лист з вимогою роз'яснити причини введення російською стороною санкцій проти українських авіакомпаній, а також з проханням уточнити кількість українських авіаперевізників, які під них підпали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на брифінгу.

"Державіаслужба вчора направила лист російської авіаслужбі, де ми запитуємо у них, на підставі чого вводиться заборона, яка кількість українських авіакомпаній під нього підпадає. Сподіваюся до кінця сьогоднішнього дня отримати відповідь від російських колег Державіаслужби", - сказав він.

Пивоварський нагадав, що Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, так як вони незаконно здійснювали польоти на територію окупованої Росією Криму, які були заборонені ще в 2014 році.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

У відповідь Російська Федерація як "дзеркальної заходи" ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - "МАУ", "Дніпроавіа" і YanAir.