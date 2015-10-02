Пивоварський про авіасанкції: Україна карає порушників, а не будує "залізну завісу"

Україна має документальне підтвердження багаторазових порушень російськими авіакомпаніями заборони на здійснення польотів в окупований Росією Крим, що є підставою для рішення Ради національної безпеки і оборони України про заборону рейсів авіакомпаній РФ до України, повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на брифінгу.

"Ми маємо документальне підтвердження порушень, і це є підставою для скасування дозволів на польоти. Це дуже важливо для розуміння громадян України та експертного співтовариства. Ще раз наголошкю, що українські санкції – це відповідь на порушення російськими авіакомпаніями норм двосторонньої міжурядової угоди, вони не дотримувалися національного законодавства України, нехтували міжнародними правилами і, незважаючи на заборону, літали в окупований Крим", - повідомив Пивоварський.

Він також відзначив, що, вводячи санкції проти російських авіакомпаній, Україна не будує "залізну завісу" між двома країнами, а лише прагне зобов'язати країни-агресора відповісти за вищезазначені порушення.

"Мета санкцій - покарання порушників і посилення економічного тиску на ядерну державу, яка здійснила військову агресію проти України. Такі санкції щодо РФ ввели й інші країни світу – США, ЄС, Японія, Норвегія, Швейцарія та інші. Глобальне суспільство нас підтримує", - сказав міністр.

Він нагадав, що в українському списку санкцій 29 російських авіакомпаній, 27 із яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

"Що означають санкції: перше – повна заборона компаніям з переліку РНБО польотів до українських міст, друге – заборона транзиту через територію України повітряних суден, які перевозять військове обладнання, військову живу силу та обладнання подвійного призначення", - відзначив Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

При цьому прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна не скасує санкцій, введених щодо російських авіакомпаній, до моменту визволення Криму і буде всіма можливими способами захищати своїх авіаперевізників.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальний захід» ввела з 25 жовтня цього року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже одержали три українські авіакомпанії «МАУ», «Дніпроавіа» і YanAir.

За даними Мін'юсту, Україна станом на 1 жовтня цього року нарахувала російським авіакомпаніям, що здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафних санкцій у загальному обсязі 646 млн грн.