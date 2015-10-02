"Укрзалізниця" думає про комбіновані перевезення до Середньої Азії в обхід РФ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") як вирішення проблеми із забезпеченням перевезень вантажів у напрямку Росії через введену нею заборону експлуатації на її території вагонів українського держпідприємства "Укррефтранс" розглядає варіант виконання комбінованих перевезень до країн Середньої Азії в обхід території Росії.

«Можливі шляхи вирішення ситуації з забороною: здійснення перевезень до країн Середньої Азії в обхід території РФ, використовуючи залізнично-поромне сполучення», - повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Також відомство вважає, що вирішити цю проблему можна шляхом залучення власних вагонів інших вагонних компаній для забезпечення перевезень вантажів у напрямку Російської Федерації й транзитом через її територію.

Разом з тим, "Укрзалізниця" підтвердила, що на підставі розпорядження дирекції Ради із залізничного транспорту РФ від 30 вересня 2015 року №ДК-3725 було введено заборону на експлуатацію на території РФ вагонів ДП "Укррефтранс".

«Оголошено заборону на прийом і передачу всіх вантажів, всіх відправлень у вагонах ДП "Укррефтранс" (власні, взяті в оренду, здані в оренду) з усіх станцій всіх адміністрацій призначенням на станції РФ і транзитом по території Росії, крім порожніх вагонів у напрямку України», - повідомили у прес-службі.

За даними прес-служби, станом на 1 жовтня 2015 року на балансі "Укррефтрансу" перебувало 10 865 вагонів, зокрема 5 381 вагон оперування Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ).

У цілому, в січні-серпні 2015 року експортні перевезення у напрямку РФ або транзитом по її території у вагонах власності ДП "Укррефтранс" становили 374 тис. тонн і було здійснено 7540 рейсів.

Як повідомляв УНІАН, Російські залізниці (РЗ) мають намір із 30 жовтня цього року ввести заборону на експлуатацію вагонів ДП «Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс» (м. Фастів) на території Російської Федерації.

Раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з набранням чинності з 22 вересня санкцій стосовно ряду громадян і підприємств Російської Федерації, включаючи російські транспортні компанії, прийняла рішення про виведення з території країни понад 3,5 тис. вантажних піввагонів власності "Першої вантажної компанії" (ПВК) і її "доньки" - "ПВК в Україні" та заборону їх прийому до країни.

Виконуючий обов'язки голови правління створюється на базі «Укрзалізниці» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» Олександр Завгородній не виключив, що транзит може здійснювати інша компанія, яка не потрапила в санкційний список.

16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

Довідка УНІАН. "Укррефтранс" почав функціонувати в системі "Укрзалізниці" з 1 січня 1997 року. Він був створений на базі об'єднання рефрижераторне вагонне депо «Фастів» Південно-Західної залізниці, «Синельникове» Придніпровської залізниці, «Каховка» Одеської залізниці «Тернопіль» Львівської залізниці.