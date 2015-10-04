Дизельний скандал: Великобританія перегляне питання про держсубсидії на автомобілі Volkswagen

Великобританія може переглянути питання про державні субсидії на закупівлю автомобілів через скандал навколо концерну Volkswagen, заявив прем'єр-міністр Девід Кемерон в інтерв'ю Telegraph, повідомляє Газета.ru.

"Неправильно порушувати правила. Ці тести створені для з'ясування викидів в автомобілів. Це призначення цих тестів, і люди мають проходити їх ретельно", — сказав він.

Разом з тим, Кемерон підкреслив, що вважає відкритим для обговорення питання про допустимий рівень викиду токсичних вихлопів. За його словами, у цьому питанні варто керуватися думкою вчених.

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Як повідомляв УНІАН, в Європі, США та Азії розпочато розслідування по відношенню до автогіганта Volkswagen, який продав майже 11 мільйонів автомобілів, які можуть не відповідати екологічним стандартам.