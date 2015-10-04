Дизельний скандал: Великобританія перегляне питання про держсубсидії на автомобілі Volkswagen
Кемерон підкреслив, що вважає відкритим для обговорення питання стосовно допустимого рівня викиду токсичних вихлопів.
Великобританія може переглянути питання про державні субсидії на закупівлю автомобілів через скандал навколо концерну Volkswagen, заявив прем'єр-міністр Девід Кемерон в інтерв'ю Telegraph, повідомляє Газета.ru.
"Неправильно порушувати правила. Ці тести створені для з'ясування викидів в автомобілів. Це призначення цих тестів, і люди мають проходити їх ретельно", — сказав він.
Разом з тим, Кемерон підкреслив, що вважає відкритим для обговорення питання про допустимий рівень викиду токсичних вихлопів. За його словами, у цьому питанні варто керуватися думкою вчених.
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Як повідомляв УНІАН, в Європі, США та Азії розпочато розслідування по відношенню до автогіганта Volkswagen, який продав майже 11 мільйонів автомобілів, які можуть не відповідати екологічним стандартам.