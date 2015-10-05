Кабмін виділить "Укрзалізниці" 1 мільярд на ремонт та новий рухомий склад

Кабінет міністрів України виділить Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") до кінця 2015 року 1 мільярд гривень на ремонт та придбання нового рухомого складу.

Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 3 жовтня під час церемонії запуску у Чернівцях регіонального експреса до Львова.

"Загальний інвестиційний план "Укрзалізниці" був 2,4 мільярда гривень. Ми додаємо ще 1 мільярд гривень до кінця поточного року. Цей мільярд піде на нове полотно, ремонт діючого парку та придбання дизель-потягів", - цитує прес-служба Кабміну главу уряду.

Він також повідомив, що дизельний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці – Львів - Чернівці, був виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі (м. Кременчук, Полтавська обл.).

"Цей завод раніше працював на Росію. Росія закрила ринки. Але у нас настільки велика ємність нашого ринку, нам потрібні сотні таких поїздів, нам потрібен новий парк... Задача, що була поставлена мною, - знайти кошти на інвестиції в транспортну галузь. І цей процес пішов. А це означає робочі місця на Крюківському заводі, податки, зростання економіки", - підкреслив Яценюк.

Присутній на церемонії міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, що "Укрзалізниця" буде продовжувати закуповувати такі поїзди як дизель-поїзд, що курсує у західному напрямку.

За його словами, "Укрзалізниця" купила цей поїзд майже за 110 мільйонів гривень за рахунок власних коштів, а не шляхом залучення кредитів.

"Укрзалізниця" не залучала кредити, а платить за дизель-поїзд з власних надходжень майже 110 мільйонів гривень. Додатково, за рахунок більшої ефективності використання фінансових надходжень, знайшли можливість збільшити капітальні інвестиції "Укрзалізниці" на 2015 рік на 1 мільярд гривень - до 3,4 мільярда гривень. Додаткові гроші підуть на покращення інфраструктури, ремонт тяги та закупівлю нової техніки", - написав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року Крюківський вагонобудівний завод (р. Кременчук, Полтавська обл.) виграв тендер на поставку нового пасажирського дизель-поїзда для Львівської залізниці вартістю 109,8 мільйона гривень (з ПДВ).

Приміський дизель-поїзд у складі трьох вагонів виробництва КВБЗ призначений для перевезення пасажирів на неелектрифікованих ділянках залізничної колії 1520 мм з експлуатаційною швидкістю до 140 км/год. В дизель-поїзді є 291 місце для сидіння, а також дві спеціально обладнані місця для маломобільних пасажирів.

Термін служби вагонів - 40 років. Поїзд має герметичні міжвагонні переходи, системи клімат-контролю, пожежогасіння, відеоспостереження та інші сучасні зручності.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини та візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.