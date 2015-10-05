Продажі нових комерційних авто скоротилися на 40%, автобусів - на 71%

Продажі нових комерційних автомобілів в Україні в січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилися на 40% - до 3,155 тисячі одиниць, автобусів - на 71%, до 396 штук, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, у вересні було продано 457 нових комерційних авто, що перевищило як результат серпня поточного року - на 60%, так і вересня минулого року – на 11%.

При цьому ринок нових автобусівпорівняно з вереснем минулого року скоротився на 56% - до 75 одиниць, але перевищив результат серпня на 83%.

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових комерційних автомобілів в Україні в січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизилися на 44% - до 2,7 тисячі, а продажі автобусів - на 73%, до 321 одиниці.

За підсумками 2014 року обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні скоротився порівняно з 2013 роком на 56% – до 7,178 тисячі штук.

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Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.