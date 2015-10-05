Росія досі не роз'яснила санкції щодо українських авіакомпаній

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) досі не відповіло на запит Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), який був відправлений 1 жовтня, з вимогою офіційно роз'яснити причини введення російською стороною відповідних авіасанкцій і уточнити кількість українських авіаперевізників, які підпали під них.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державіаслужби.

"Поки не отримали", - відповіли представники відомства.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що 1 жовтня Україна офіційно звернулася до російської влади з вимогою роз'яснити причини введених нею санкцій проти українських авіакомпаній. Міністр також зазначив, що уряд готовий захищати інтереси українських авіакомпаній всіма можливими законними методами. За даними міністерства, частка чотирьох російських компаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", які потрапили під заборону на польоти в Україну з 25 жовтня 2015 року, у загальному обсязі пасажиропотоку українських аеропортів у першій половині 2015 року становила 9,1%, або 431,3 тис. осіб.

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25 вересня Кабінет міністрів України відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

У відповідь Російська Федерація як «дзеркальної заходи» ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - «МАУ», «Дніпроавіа» і YanAir.