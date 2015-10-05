Норвезька Telenor вирішила вийти зі складу акціонерів компанії-власника "Київстару"

Норвезька компанія Telenor має намір вийти зі складу акціонерів холдингу VimpelCom, який володіє українським мобільним оператором "Київстар", повідомляється на сайті норвезької компанії.

"Telenor Group прийняла рішення продати акції VimpelCom, які їй належать. Продаж акцій найкращим чином відповідає інтересам наших акціонерів і довгостроковим стратегічним цілям Telenor", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, володіння міноритарним пакетом акцій (33%) не дає можливості норвезькій компанії контролювати управління холдингом VimpelCom.

У повідомленні наголошується, що компанія Telenor інвестувала в холдинг VimpelCom близько 15 млрд норвезьких крон, отримавши при цьому у вигляді дивідендів близько 20 млрд крон. Нинішню вартість пакета Telenor оцінює ще в 20 млрд крон.

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Довідка УНІАН. Український оператор стільникового зв'язку «Київстар» заснований в 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить понад 26 млн користувачів.

Акціонером «Київстар» є міжнародний холдинг VimpelCom.