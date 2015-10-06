Транспортний податок хочуть прив'язати до вартості авто, а не об'єму двигуна

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики запропонував замінити критерій чинного транспортного податку, встановленого на всі автомобілі з об'ємом двигуна більше 3 літрів і на авто дорожче за 1 мільйон гривень

Про це говориться в презентації профільного парламентського комітету по одному з проектів податкової реформи, текстом якого володіє УНІАН.

При цьому для оцінки вартості автомобіля пропонується враховувати марку, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна, тип коробки передач та пробіг автомобіля. Разом з тим, діючу ставку податку в розмірі 25 тисяч гривень і термін експлуатації автомобіля менше 5 років в комітеті запропонували не міняти.

Читайте такожМінфін хоче повернути обов'язковий техогляд для авто

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податоку розмірі 25 тисяч гривень на "розкішні авто" з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року і вступили в силу з 1 січня 2015 року. Як зазначив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, більше третини власників розкішних авто" проігнорували сплату даного податку.

В серпні 2015 року Міністерство фінансів представило проект податкової реформи, який, зокрема, передбачав введення в Україні транспортного податку на всі автомобілі і збільшення податку на дорогі автомобілі вартістю більше 1 мільйона гривень. Ця пропозиція викликала широкий резонанс, і під тиском громадськості та учасників авторинку Мінфін відмовився від цієї ініціативи. Замість цього в міністерстві запропонували замінити чинний транспортний податок на об'єм двигуна податком на автомобілі класу "люкс", які будуть обмежені списком з 10-15 "люксових" автобрендів.