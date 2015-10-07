Volkswagen має намір почати відкликання проблемних автомобілів у січні

Про це заявив голова автовиробника Маттіас Мюллер в інтерв'ю FAZ, передають РИА Новости.

"Ми передаємо свої технічні пропозиції Федеральному автотранспортному відомству на цьому тижні. Якщо їх приймуть, ми замовимо деталі. Якщо все піде за планом, ми зможемо почати ремонт в січні", — сказав Мюллер, який очолив автовиробника в кінці вересня після відставки Мартіна Вінтеркорна на хвилі скандалу.

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За його словами, до кінця 2016 року всі машини будуть виправлені. У багатьох випадках досить виправити програмне забезпечення, а десь потрібно більш серйозне втручання, уточнив глава концерну.

Щоб звільнити необхідні для ремонту мільярди, компанія застосовує жорстку програму економії, зокрема відкладе інвестиції в обладнання та інфраструктуру, під питанням також такі проекти, як автомобіль представницького класу Phaeton, і такі елітні марки концерну, як Bugatti, розповів Мюллер. Можливо також зміна в програмах підтримки футболу, додав він.

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Як повідомлялося раніше, американська влада звинуватила VW в обладнанні дизельних автомобілів програмним забезпеченням, що занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. У Volkswagen заявила, що основна частина автомобілів з порушеннями в ПО перебуває не в США, а в Європі. У світі близько 11 мільйонів машин з такого роду дефектами, у тому числі 8 мільйонів в Євросоюзі, з яких 2,8 мільйона в самій Німеччині.