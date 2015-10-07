Ford, Jaguar і GM відкликають у Південній Кореї майже 10 тисяч автомобілів

Компанії Ford, Jaguar Land Rover і GM відкликають в Республіці Корея 9,8 тисяч автомобілів через механічні дефекти, що впливають на безпеку.

Про це повідомило в середу міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту, передає ТАСС.

Зокрема, у 6,4 тисяч автомобілів Ford Escape, Fusion, Mondeo і MKZ, випущених в період з липня 2012 по квітень 2015 рр., виявлені неполадки в роботі подушок безпеки і рульовому управлінні.

У 2,8 тисяч позашляховиків Range Rover можуть виникнути проблеми з датчиками відкривання дверей, а у 76 Discovery 4s - з роботою люка в даху. Ці автомобілі виготовлялися в період з серпня 2012 по травень 2015 рр.

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GM відкликає 499 спортивних седанів Cadillac ATS, вироблених між груднем і березнем 2012 2015, через дефект у системі обігріву заднього скла, який може призвести до пожежі.

Власникам цих автомобілів пропонують відвідати сервісні центри для безкоштовної заміни дефектних вузлів і деталей.