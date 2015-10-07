УЗ призначила додаткові рейси до Одеси з Дніпропетровська та Харкова

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на жовтень додаткові рейси до Одеси з Дніпропетровська та Харкова.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, "Укрзалізниця" призначила на жовтень додаткові рейси таких поїздів: № 251/252 за маршрутом Дніпропетровськ - Одеса та № 271/272 Харків - Одеса.

Зокрема, поїзд №251/252 відправлятиметься з Дніпропетровська з 10 до 22 жовтня о 21:12 по суботах, понеділках і четвергах і прибуватиме до Одеси наступного дня о 10:48.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 11 до 23 жовтня о 15:22 по неділях, вівторках і п'ятницях і прибуватиме до Дніпропетровська наступного дня о 5:05.

У повідомленні зазначається, що поїздом також можуть скористатися жителі Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Миколаєва та інших населених пунктів.

Поїзд № 271/272 Харків - Одеса відправиться з Харкова 9 жовтня о 20:16 і прибуде до Одеси о 12:52. У зворотному напрямку поїзд вирушить 11 жовтня о 18:05 та прибуде до Харкова об 11:14.

Цей поїзд робитиме зупинки у Полтаві, Кременчуці, Знам'янці, Кіровограді, Любашівці та в інших населених пунктах.

У повідомленні зазначається, що квитки на додаткові рейси поїздів можна придбати в залізничних касах та через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" з резервування та придбання проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" перевела на жовтень два цілорічних поїзда №136/135 Одеса – Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель – Новоолексіївка на щоденний графік курсування в зв'язку із затребуваністю цих маршрутів.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень сім додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів двох цілорічних поїздів.