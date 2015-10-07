"Укрзалізниця" на жовтень призначила ще 4 додаткові поїзди

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, "Укрзалізниця" призначила на жовтень такі додаткові поїзди: № 203/204 Київ – Львів, що відправлятиметься з Києва 10, 17 жовтня, а зі Львова – 11 і 18 жовтня; № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, який вирушатиме зі столиці 9 жовтня, з Чернівців – 11 жовтня; № 258/257 Одеса – Київ, який відправлятиметься з Одеси 9 жовтня, зі Львова – 11 жовтня; № 238/237 Одеса – Львів, що відправлятиметься з Одеси 16 жовтня, зі Львова – 18 жовтня.

Крім того, у зв'язку із затребуваністю маршруту «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда № 148/147 Одеса – Київ. Поїзд відправлятиметься з Одеси з 9 по 31 жовтня щодня, а зі столиці – з 10 жовтня по 1 листопада щодня.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди можна придбати в залізничних касах та через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" з резервування та придбання проїзних документів.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів зробила щоденне курсування двох цілорічних поїздів №136/135 Одеса – Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель – Новоолексіївка протягом жовтня.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень сім додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів двох цілорічних поїздів, а також призначила додаткові рейси до Одеси з Дніпропетровська і Харкова.