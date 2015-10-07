Виробництво автотранспорту з початку року зменшилось на 82,3%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-вересні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 82,3% - до 4,634 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів протягом звітного періоду скоротилося на 87,2% - до 3,084 тисячі штук. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 17,1 % - до 1,094 тисячі одиниць, автобусів - на 32,2%, до 456 штук.

При цьому, у вересні поточного року порівняно з вереснем 2014 року випуск автотранспорту на українських заводах скоротився на 68,2% - до 416 штук. При цьому порівняно з попереднім місяцем, серпнем 2015 року, кількість випущених авто зросла на 15,5%.

Як зазначили в асоціації, у вересні відновилося виробництво легкових автомобілів, до 170 одиниць, що на 84,2% менше вересня минулого року. При цьому, всі легковики були випущені на заводі "Єврокар".

Комерційних автомобілів було вироблено 173 штук або на 27,2% більше серпневого показника та на 8,5% менше відносно вересня 2014 року. Що стосується автобусів, то у вересні цього року їх було вироблено 73 одиниці, що на 28,1% більше результату попереднього місяця і на 55,3% менше вересня минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні в січні-серпні скоротилося на 83% - до 4,218 тисячі одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тисячі авто.

Як повідомили УНІАН у прес-службі корпорації "УкрАвто", що володіє контрольним пакетом акцій головного українського виробника легкових автомобілів Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ), відновлення виробництва на заводі до кінця року практично неможливе.

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Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).