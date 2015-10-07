Кабмін затвердив склад правління створюваної на базі "Укрзалізниці" акціонерної компанії

Кабінет міністрів України затвердив склад правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Як повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 7 жовтня, у ході засідання уряду.

"Реформа "Укрзалізниці" рухається далі - сьогодні Кабмін призначив правління нового ПАТ "Укрзалізниці". У вищому керівництві нової "Укрзалізниці" будуть жінки та іноземці", - написав Пивоварський, не розкривши інших подробиць.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці", який був схвалений Кабміном того ж дня.

Також 2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійної комісії та правління товариства. Крім того, стало відомо, що акціонерне товариство, що створюється на базі "Укрзалізниці ", має залучити 229,88 мільярда гривень шляхом приватного розміщення першого випуску акцій.

В цілому, за словами Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи забере кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.

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Довідка УНІАН. Новий суб'єкт господарювання пропонується створити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, до статутного капіталу будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.