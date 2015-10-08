РФ для здешевлення Керченського мосту знизила рівень сейсмічної небезпеки в протоці

Підсумком наукових досліджень на берегах Керченської протоки, в зоні передбачуваного будівництва Росією мосту в окупований Крим, стало зниження рівня сейсмічної загрози для майбутнього об'єкта, що дозволить здешевити проект на 10-20%, повідомив заступник директора Інституту фізики Землі РАН, професор Євген Рогожин, передають "Новини Криму".

«На загальній сейсмічній карті район передбачуваного будівництва відзначений як вкрай несприятливий, загроза 9-10 бального сейсмічного впливу. При сейсмічній небезпеці 10 балів будувати такі споруди не можна. Але ми отримали інші характеристики, знизили рівень небезпеки», – сказав російський вчений.

Читайте такожОкупанти Криму затвердили проект моста через Керченську протоку«Зниження, яке ми розрахували, дозволяє будівництво, і навіть здешевлює проект приблизно на 10%, а то й на 20%», – підкреслив заступник директора інституту. За його словами, споруду, безумовно, потрібно буде зміцнювати, використовувати спеціальні технології, але проектувальники будуть розраховувати не під 10, а під 8,5 балу небезпеки.

За словами Рогожина, в ході дослідження було виявлено ще декілька проблем, які повинні бути враховані в проекті, наприклад, складний для будівництва грунт і грязьові вулкани.

Раніше повідомлялося, в травні п.р. Росія заявила, що в анексованому Криму на околиці Керчі почалося будівництво мосту через Керченську протоку. Роботи за цим проектом одночасно стартували на узбережжі Краснодарського краю і косі Тузла. Будівництво мосту планують завершити до кінця 2018 року. Загальна довжина моста складе 19 км. Також повідомлялося, що вартість мостового переходу вже була знижена на 19 млрд рублів – до 228,3 млрд рублів.

Керченська протока (як і Азовське море) є внутрішніми водами України і Російської Федерації, згідно з ще до цього часу чинним Договором між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаним 24 грудня 2003 року (ратифікований законом України від 20 квітня 2004 року №1682-ІV). Таким чином, Керченська протока є загальною для використання водного простору, де односторонні дії неможливі, а всі питання використання акваторії протоки повинні здійснюватися за згодою між сторонами.