Автоімпортери закликали Авакова вирішити питання зі штучним дефіцитом автомобільних номерів

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів (ВААІД) підготувала звернення до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з проханням взяти під особистий контроль та вирішити питання зі штучним дефіцитом автомобільних номерних знаків у відділеннях Державтоінспекції (ДАІ).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор асоціації Олег Назаренко.

"Ми підготували лист міністру внутрішніх справ Арсену Авакову... Через відсутність у підрозділів МРЕВ ДАІ спочатку держномерних знаків, потім свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та викликану цим неможливість реєстрації транспорту люди стали менше купувати автомобілі, а автоімпортери скоротили митні оформлення. Це призвело до ненадходження до бюджету значного обсягу коштів. І цей дефіцит створено штучно", - заявив Назаренко, підкресливши, що така ситуація лише поглиблює корупцію в держорганах.

"Склалася парадоксальна ситуація. 2008 року при продажі 652 тисяч нових авто на рік всі МРЕВ були в повному обсязі забезпечені спецпродукцією ДАІ. А 2015 року, при падінні продажів в 15 разів – до 40 тисяч нових авто, ми бачимо дефіцит номерних знаків і свідоцтв реєстрації. Тому я прошу Арсена Борисовича взяти під особистий контроль і дати розпорядження про своєчасне замовлення номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію", - сказав Назаренко.

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Як повідомляв УНІАН, у травні за результатами відкритого конкурсу тендерний комітет Міністерства внутрішніх справ України прийняв рішення закуповувати номерні знаки для автомобілів у підприємства "Лемодо", яке запропонувало найнижчу ціну за базовий комплект 1-1 "Авто" – 124 гривні. Сума контракту з даним підприємством склала понад 70 мільйонів гривень.