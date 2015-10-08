Volkswagen підозрюють у заниженні даних про аварії

Середній показник кількості інцидентів за участю автомобілів Volkswagen у дев'ять разів нижчий, ніж в інших автоконцернів, пише ZN.UA з посиланням на агентство Bloomberg.

Компанія Stout Risius Ross за замовленням Bloomberg провела аналіз звітів автовиробників за останнє десятиліття і виявила, що середній показник кількості інцидентів за участю 11 автомобілів найбільших світових автовиробників перевищує кількість аварій з машинами Volkswagen в дев'ять разів.

Читайте такожVolkswagen має намір почати відкликання проблемних автомобілів у січні

З 11 виробників транспортних засобів, на частку яких припадає 88% автомобілів у США, найбільша кількість аварій – за участю General Motors Co. (524 інциденти на мільйон автомобілів). При цьому, у Volkswagen був найнижчий показник - 34 на мільйон. Середній показник був на рівні - 301 на мільйон транспортних засобів. У трьох компаній - GM, Toyota Motor Corp. і BMW такі показники були на рівні вище середнього. Низький рівень був у Chrysler – 101 інциндент, і у Honda - 78.

Агентство вирішило акцентувати увагу на тому, що у Nissan Motor Co. цей показник теж на рівні 78 випадків на мільйон, і що "повністю відповідає всім нормам, заявив прес-секретар компанії Стів Яехер.

"Становище Nissan таке, що наша звітність має не низький показник, але точно відповідає нашим нормативним зобов'язаннями", - додав він. Також у публікації наголошується, що Nissan не був звинувачений в якихось порушеннях.

Голова Volkswagen Мартін Вінтеркорн, щодо якого розпочато розслідування, оголосив про відхід у відставку у зв'язку зі скандалом, який виник через те, що компанія за допомогою спеціального обладнання фальсифікувала дані екологічних тестів. А автомобілі німецького автомобільного виробника викидали в атмосферу на 40 більше оксидів азоту, ніж дозволено.

Видання Newsweek писало, що Volkswagen загрожує економіці Німеччини більше, ніж криза в Греції. Минулого року Volkswagen продала 600 тисяч автомобілів у США. Це принесло компанії близько 6% від глобального доходу в розмірі 9,6 мільярдів доларів. Американський регулятор збирається оштрафувати компанію на 18 мільярдів доларів. Всього на рахунках компанії є 24 мільярди доларів, тому після сплати штрафу їй доведеться провести скорочення.

Читайте такожДизельний скандал: Volkswagen, Audi та Porsche відсторонили провідних розробників

Інвестори компанії почали зазнавати збитків разом з німецьким автовиробником. Катар втратив 4,8 мільярдів доларів через скандал навколо Volkswagen.