У Німеччині прокуратура провела обшуки в штаб-квартирі Volkswagen

Слідчі дії пов'язані зі справою щодо керівництва компанії, яка була порушена 28 вересня, пише РБК.

Як повідомив виданню Financial Times прокурор Нижній Саксонії, метою обшуків є вилучення документів і електронних носіїв інформації, які могли б вказати на імена причетних до справи про шахрайство з дизельними двигунами.

У прокуратурі зазначили, що крім офісу у Вольфсбурзі обшуки були проведені і в "інших місцях". За даними Die Welt, мова йде про приватні будинки співробітників компанії. Однак ні адреси, ні імена підозрюваних поки не називаються. Відомо лише, що одним з фігурантів справи є колишній голова компанії Мартін Вінтеркорн, який залишив свій пост після початку скандалу.

Нинішнє керівництво Volkswagen повністю співпрацює зі слідчими і надало їм всі необхідні документи. В офіційному прес-релізі компанії вказується, що автомобільний концерн сам зацікавлений у виявленні винних.

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Volkswagen звинувачують у маніпуляціях з даними про рівень токсичних речовин у вихлопних газах: в дизельних двигунах було встановлено програмне забезпечення, яке дозволяло обходити перевірку на рівень викиду шкідливих речовин.

Розслідування щодо автоконцерну ініціювало Агентство з охорони навколишнього середовища США. Згідно попередніми повідомленнями, «дизельний скандал» зачепив близько 11 млн автомобілів, у тому числі Audi, Skoda, SEAT і інші. Volkswagen загрожує штраф у $18 млрд.