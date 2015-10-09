Мінінфраструктури має намір скоротити штат "Укрзалізниці" за рахунок адмінперсоналу

Міністерство інфраструктури України в рамках корпоратизації Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір скоротити адміністративний персонал відомства, а не рядових співробітників.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, не називаючи конкретних цифр.

"Міф про те, що всіх звільнять, абсолютна неправда, лінійний персонал жодним чином не буде зачеплений корпоратизацією, а адміністративний персонал, так, дійсно зміниться як якісно, так і кількісно", - сказав Пивоварський.

За його словами, в даний час залізнична галузь налічує 290 тисяч осіб.

Крім того, міністр також назвав міфом чутки про нібито подальшу приватизацію залізничної держадміністрації та про відсутність чіткої програми реформування залізничної галузі.

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Як повідомляв УНІАН, ще в лютому заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що скорочення персоналу "Укрзалізниці" стосується адміністративного штату, а не рядових співробітників, оскільки "існує дике дублювання управлінських функцій".

В кінці лютого керівництво "Укрзалізниці" повідомило про перехід відомства на 4-денний режим роботи, а також про намір скоротити персонал через низьку продуктивність праці, однак не називав конкретних цифр.

За словами Пивоварського, з 1 вересня цього року усі підприємства залізничного транспорту перейшли на п'ятиденний режим роботи, крім частково Донецької залізниці, більша частина якої тимчасово окупована бойовиками. Крім того, за його словами, потужності всіх залізничних підприємств завантажені на 100%.

2 вересня на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці", який був схвалений Кабміном в той же день.

Також 2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійної комісії та правління товариства. Крім того, стало відомо, що акціонерне товариство, що створюється на базі "Укрзалізниці ", має привернути 229,88 мільярда гривень шляхом приватного розміщення першого випуску акцій.

7 жовтня Кабінет міністрів затвердив склад правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.

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Довідка УНІАН. Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.