Корпоратизацію "Укрзалізниці" буде повністю завершено до кінця 2015 року

Процес корпоратизації Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") і формування нової акціонерної компанії на базі відомства буде повністю завершено до кінця 2015 року.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Ми 2 вересня прийняли рішення (про створення Публічного акціонерного товариства на базі "Укрзалізниці" - УНІАН), якщо не буде ніяких бюрократичних затримок, ми маємо наприкінці першого тижня листопада завершити корпоратизацію і створити ПАТ, а до кінця 2015 року повністю перевести всі активи, щоб з 1 січня 2016 року повноцінно запрацювала нова структура", - сказав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський представив проект корпоратизації "Укрзалізниці", який був схвалений Кабміном того ж дня.

Також 2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" і доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійної комісії та правління товариства. Крім того, стало відомо, що акціонерне товариство, що створюється на базі "Укрзалізниці ", має привернути 229,88 мільярда гривень шляхом приватного розміщення першого випуску акцій.

7 жовтня Кабінет міністрів затвердив склад правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

Активи Державної адміністрації залізничного транспорту в рамках підготовки до корпоратизації були оцінені в 245 мільярдів гривень без урахування майна в аннексированном Криму і зоні проведення АТО на сході України.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.

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Довідка УНІАН. Новий суб'єкт господарювання пропонується утворити шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.