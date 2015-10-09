"Укрзалізниця" на жовтень збільшила кількість рейсів низки поїздів

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, потяг № 231/232 за маршрутом Дніпропетровськ - Івано-Франківськ відправлятиметься із Дніпропетровська з 12 по 22 жовтня о 17:36 по парних числах і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:24.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 13 по 23 жовтня о 15:22 по непарних числах і прибуватиме до Дніпропетровська об 11:40.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця» на жовтень перевела на щоденний графік курсування поїзд № 136/135 за маршрутом Одеса - Чернівці, який вирушатиме з Одеси з 24 по 31 жовтня о 16:38 і прибуватиме до Чернівців о 10:07.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 25 жовтня по 1 листопада о 15:45 і прибуватиме до Одеси о 9:32.

Поїзд № 271/272 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова 16 і 23 жовтня о 20:16 і прибуватиме до Одеси на наступний день о 12:52. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 18 і 25 жовтня о 18:05 і прибуватимуть до Харкова об 11:14.

Крім того, «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів поїзда № 209/210 за маршрутом Київ - Миколаїв. Зокрема, поїзд відправлятиметься зі столиці 16 і 23 жовтня о 15:39 і прибуватиме до Миколаєва о 6:37. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 18 і 25 жовтня о 21:45 і прибуватиме до столиці о 12:09.

Крім того, відомство включило до складу поїзда № 24/23 Одеса - Москва 5 причіпних вагонів за маршрутом Одеса - Київ. Так, поїзд відправлятиметься в рейси з Одеси з 9 по 31 жовтня, з Києва - з 10 жовтня по 1 листопада.

У повідомленні наголошується, що квитки на додаткові рейси поїздів можна придбати в залізничних касах і через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" з резервування та придбання проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом пасажирів зробила щоденним протягом жовтня курсування двох цілорічних поїздів №136/135 Одеса - Чернівці та №86/88-85/87 Львів, Ковель - Новоолексіївка.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень 12 додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів низки цілорічних поїздів, а також призначила додаткові рейси до Одесу з Дніпропетровська та Харкова.