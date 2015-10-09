Росія не дає Україні дозволу на вантажні автоперевезення
Росія не надала Україні дозволу на вантажні автоперевезення на четвертий квартал 2015 року
Росія не надала Україні квоти дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень на четвертий квартал цього року, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).
"Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті інформує автомобільних перевізників про те, що станом на 8 жовтня 2015 року квоту дозволів Російської Федерації на четвертий квартал 2015 року Україна не отримала", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна отримала додаткові дозволи на міжнародні перевезення до Німеччини й Казахстану.
Наприкінці 2014 року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський скасував "резерв міністра" щодо дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, в результаті чого інформація про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення знаходиться у відкритому доступі на сайті «Укртрансінспекції» й регулярно оновлюється.
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Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.