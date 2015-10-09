Росія не дає Україні дозволу на вантажні автоперевезення

Росія не надала Україні квоти дозволів на виконання міжнародних вантажних перевезень на четвертий квартал цього року, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

"Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті інформує автомобільних перевізників про те, що станом на 8 жовтня 2015 року квоту дозволів Російської Федерації на четвертий квартал 2015 року Україна не отримала", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна отримала додаткові дозволи на міжнародні перевезення до Німеччини й Казахстану.

Наприкінці 2014 року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський скасував "резерв міністра" щодо дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, в результаті чого інформація про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення знаходиться у відкритому доступі на сайті «Укртрансінспекції» й регулярно оновлюється.

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Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.