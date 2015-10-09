Міністр інфраструктури звинуватив місцеву владу у небажанні ремонтувати дороги

Про це Пивоварський сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Від бюджетної децентралізації на місцях акумулювалися величезні гроші, які знаходяться зараз у банках на депозитах або на поточних рахунках. Завдяки вам була створена можливість співфінансування ремонту доріг загальнодержавного значення місцевими органами влади разом з "Укравтодором". Якщо місцеві органи влади нададуть фінансування "Укравтодору" для того, щоб відремонтувати дорогу, ми із задоволенням це зробимо», - сказав Пивоварський, відповідаючи на запитання народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергія Рудика про перспективи проведення ремонту доріг, зокрема дороги державного значення Київ – Знам'янка (Кіровоградська обл.).

За словами парламентарія, ця дорога гостро потребує ремонту, оскільки непридатна для проїзду автотранспортними засобами.

«Проблема номер один у нашій області – непридатність до проїзду наших доріг, зокрема дороги державного значення Київ – Знам'янка. На ній є кілька відрізків, зокрема Сміла – Кам'янка, який не придатний для проїзду жодним видом транспорту, крім танків», – обурився Рудик.

На думку Пивоварського, багаторічна практика несистемного підходу до фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни привела дорожнє господарство «у дуже тяжкий стан», і на сьогодні понад 90% дорожнього полотна потребує ремонту.

За словами міністра, у державному бюджеті на 2015 рік передбачено 3,4 млрд грн на ямковий ремонт і будівництво дорожньої мережі, що становить менш як 10% від необхідної суми.

«На 2015 рік на ямкові ремонти виділили 3,4 млрд грн, з яких лише половина пішла на самі роботи, а решта – на зарплати, адміністрування і так далі. Це менш як 10% від того, що потрібно», – підкреслив міністр.

При цьому Пивоварський висловив сподівання на ухвалення депутатами закону про державний дорожній фонд України, який планується створити в рамках реформування системи державного управління автомобільними дорогами з метою фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни.

«Наскільки мені відомо, транспортний комітет, група депутатів вже підготували закон про цільовий дорожній фонд, який, якщо вами буде підтриманий, розв’яже питання дорожнього будівництва в Україні», – сказав міністр транспортного відомства, звертаючись до народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2015 рік на фінансування дорожнього господарства закладено 25,5 млрд грн, з них близько 3,4 млрд грн буде витрачено на ремонт і будівництво дорожньої мережі, решта суми буде направлена на погашення боргових зобов'язань "Укравтодору". Крім того, Міністерство інфраструктури розраховує на створення наступного року спеціального дорожнього фонду, що дозволить зібрати на ремонт доріг близько 40 млрд грн. За словами керівництва Мінінфраструктури, дорожній фонд буде формуватися за рахунок паливного акцизу, плати за проїзд вантажного транспорту вагою понад 12 тонн і штрафів за перевантаження автомобілів.

Також у вересні президент підписав закон про фінансування ремонту доріг у чотирьох областях України за рахунок митних зборів. Згідно з документом, 50% від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, які стягуються під час митного оформлення товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей, будуть направлятися до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.