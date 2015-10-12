Екс-голова Volkswagen має намір покинути концерн остаточно

"Мартін Вінтеркорн, який залишив посаду керівника Volkswagen через "дизельний скандал", збирається залишити всі посади в автоконцерні, повідомляє Прайм з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

"68-річний Вінтеркорн "проаналізував своє становище і прийняв рішення про остаточне звільнення". Заява про це може з'явитися протягом найближчих днів. У зв'язку з цим рішенням мають бути виконані деякі формальності", - говориться в повідомленні.

Автоконцерн Volkswagen було звинувачено американською владою в обладнанні своїх дизельних автомобілів програмним забезпеченням, яке занижало реальні показники викидів шкідливих речовин. ЄК запросила всі країни Євросоюзу провести необхідні розслідування на національних рівнях, оскільки необхідно мати повну картину стосовно того, скільки транспортних засобів у ЄС було оснащено подібним обладнанням, забороненим законодавством ЄС з 2007 року. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen та Audi, проданих в США у 2009-2015 роках. Компанії також може загрожувати штраф у розмірі до 18,075 мільярда доларів.

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Зазначається, що через скандал керівник Volkswagen Вінтеркорн був змушений піти до відставки, після чого наглядова рада Volkswagen обрала Маттіаса Мюллера його наступником. Прокуратура Брауншвейга, центральне відомство з розбору економічних справ, почала 28 вересня розслідування щодо Вінтеркорна за звинуваченням в обмані під час продажу автомобілів через маніпуляції з емісійними даними. Вінтеркорн на даний час очолює холдинг Porsche SE, він є головою наглядової ради в Audi та дочірній компанії VW Truck & Bus.