Мінінфраструктури звинуватили у зриві отримання квот на вантажні автоперевезення в Росію

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України звинуватила Міністерство інфраструктури України у зриві отримання квот дозволів на виконання міжнародних перевезень вантажів до Російської Федераціі на четвертий квартал поточного року.

Про це в коментарі УНІАН сказав глава асоціації Леонід Костюченко.

"Я звертаюся до прем'єр-міністра від імені наших перевізників і заявляю, що департамент автотранспорту (Мінінфраструктури – УНІАН) не виконує свої функціональні обов'язки, і що нас хвилює низка проблем, і ми просимо зустрічі з прем'єром, щоб обговорити ці питання з ним... На сьогоднішній день не проведено обмін дозволами з російською стороною квоти на четвертий квартал 2015 року. Тому фактично припинені транзитні перевезення, які мають виконуватися українськими перевізниками в напрямку Середньої Азії, Кавказу, Прибалтики, Фінляндії, а також перевезення до/з третіх країн. Також не визначені види дозволів та їх квоти на 2016 рік", - сказав Костюченко.

Він нагадав, що 9 жовтня Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті поінформувала автомобільних перевізників про те, що станом на 8 жовтня 2015 року квота дозволів Російської Федерації на четвертий квартал 2015 року Україною не отримана.

У зв'язку з цим профільна асоціація направила відповідного листа на ім'я прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з проханням втрутитися до цієї ситуації.

За словами Костюченка, зрив отримання квот на вантажні автоперевезення до Росії неминуче призведе до простою транспортних засобів та зриву перевезень.

Він також повідомив, що квоти дозволів на такі перевезення видаються поквартально, однак українська сторона вчасно не направила свій дозвіл на здійснення автоперевезень в Україну для російських перевізників.

"Є підпільний лист, який я бачив, але про нього ніхто не говорить, що Росія відмовляється наразі видавати дозволи до уточнення переговорів, наша сторона мала запропонувати, коли і де проведе переговори", - сказав Костюченко.

Згідно з наявною у голови профільної асоціації інформацією, проведення переговорів попередньо заплановане на 29 жовтня.

Він також підкреслив, що засідання змішаної комісій по автотранспорту проводиться раз на два роки, один раз на території сторони, з якої підписано двосторонню угоду про автоперевезення, інший – на території України, в ході якого обговорюються всі проблемні питання, у тому числі питання видачі дозволів на наступний рік.

"Ми ніяк не можемо з росіянами провести це друге засідання, яке мало бути цього року, щоб визначити, яка квота буде в 2016 році. Звичайно, росіяни ведуть себе цинічно та нахабно, вони диктують нам свої умови, але при всьому цьому нам потрібно провести переговори. Як це так, підписана угода, а вони вирішили, що не будуть давати дозволу?", - обурився голова АсМАП.

"Причиною такої ситуації є непрофесіоналізм, некомпетентність міністра інфраструктури та його команди, яка не здатна керувати галуззю. Стан галузі міжнародних автомобільних перевезень є критичним і подальше зволікання з прийняттям рішень, спрямованих на поліпшення ситуації, може призвести до вкрай негативних наслідків", - сказано в тексті листа асоціації, переданому агентству УНІАН.

АсМАП зазначає, що особливо складна ситуація із забезпеченням перевізників дозволами від Казахстану, Білорусі, Румунії.

Крім того, безпрецедентною є ситуація з дозволами на перевезення в Угорщину на 2016 рік - вперше в історії проведення змішаних комісій по автотранспорту обох країн не підписаний протокол, оскільки угорська сторона запропонувала скоротити загальну кількість дозволів для українських перевізників майже наполовину.

Також асоціація у своєму листі зазначає відсутність цілеспрямованої роботи щодо лібералізації та введення бездозвільній системи виконання перевезень; проведення відповідної роботи з посольствами країн ЄС, в першу чергу Німеччини, Італії, Данії, Польщі, щодо спрощення візових процедур та видачі міжнародним автоперевізникам довгострокових віз терміном на 2-3 роки.

Костюченко підкреслив, що зволікання у вирішенні вищезгаданих проблем призводить до втрат доходів українських перевізників у розмірі більше 250 мільйонів гривень в місяць і, відповідно, до втрат надходжень до бюджетів усіх рівнів.

За його словами, асоціація налічує 3,5 тисячі українських перевізників.

"Невирішеність цих проблем створила критичну напругу в колективах компаній міжнародних перевізників і передстрайковий стан", - підкреслюється в листі АсМАП.

У Міністерстві інфраструктури поки не коментують ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Україна отримала додаткові дозволи на міжнародні перевезення в Німеччину і Казахстан.

Наприкінці 2014 року міністр інфраструктури Андрій Пивоварський скасував "резерв міністра" щодо дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення, в результаті чого інформація про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення знаходиться у відкритому доступі на сайті "Укртрансінспекції" та регулярно оновлюється.

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Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.