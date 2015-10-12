Україна з 25 жовтня повністю припиняє пряме повітряне сполучення з Росією

Україна з 25 жовтня 2015 року повністю припиняє пряме повітряне сполучення з Російською Федерацією, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, дане рішення було прийнято Державною авіаційною службою України на підставі відсутності відповіді від Федерального агентства повітряного транспорту рф (Росавіація) з поясненнями причин обмеження польотів українських авіакомпаній.

"У зв'язку з ненаданням відповіді від Федерального агентства повітряного транспорту РФ (Росавіація) з поясненням причин обмеження польотів українських авіакомпаній, Державна авіаційна служба України прийняла рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною та РФ з 25 жовтня 2015 року", - говориться в повідомленні.

У міністерстві також зазначили, що це обмеження поширюється на всі російські авіакомпанії і діятиме до зняття Росією санкцій стосовно українських авіакомпаній.

"Після скасування заборони російською стороною, російські авіакомпанії, що не потрапили до санкційного списку, зможуть здійснювати польоти в Україну", - говориться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що 9 жовтня Державіаслужба повідомила Росавіації про прийняття даних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалила рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, в першу чергу авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових. Заборона починає діяти з 25 жовтня.

У відповідь Російська Федерація у якості "дзеркальних заходів" ввела з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній в міста Російської Федерації. Повідомлення про заборону польотів вже отримали три українські авіакомпанії - "МАУ", "Дніпроавіа" і YanAir.

2 жовтня міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що 1 жовтня Україна офіційно звернулася до російської влади з вимогою роз'яснити причини введених нею санкцій проти українських авіакомпаній. Міністр також зазначив, що уряд готовий захищати інтереси українських авіакомпаній всіма можливими законними методами.

За даними Міністерства юстиції станом на 1 жовтня поточного року Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафних санкцій загальним обсягом 646 мільйонів гривень.