Кабмін призначив нового голову "Укравтодору"
До призначення Батищев обіймав посаду заступника голови правління держкомпанії "Автомобільні дороги України".
Кабінет міністрів України призначив головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Андрія Батищева.
Дане рішення закріплене розпорядженням уряду від 7 жовтня 2015 року.
До призначення Батищев обіймав посаду заступника голови правління держкомпанії "Автомобільні дороги України", яка була ліквідована Кабміном у липні цього року.
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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Сергій Підгайний, який займав посаду глави "Укравтодору" з червня 2014 року, подав у відставку за власним бажанням, пояснивши це тим, що "втомився боротися з системою" і "втомився від засудження з боку громадськості за бездіяльність".
Рішення про ліквідацію "Автомобільних доріг України" було прийнято Кабміном 8 липня цього року, а наприкінці вересня наказ про ліквідацію підприємства видав "Укравтодор".