Кабмін призначив нового голову "Укравтодору"

Кабінет міністрів України призначив головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Андрія Батищева.

Дане рішення закріплене розпорядженням уряду від 7 жовтня 2015 року.

До призначення Батищев обіймав посаду заступника голови правління держкомпанії "Автомобільні дороги України", яка була ліквідована Кабміном у липні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Сергій Підгайний, який займав посаду глави "Укравтодору" з червня 2014 року, подав у відставку за власним бажанням, пояснивши це тим, що "втомився боротися з системою" і "втомився від засудження з боку громадськості за бездіяльність".

Рішення про ліквідацію "Автомобільних доріг України" було прийнято Кабміном 8 липня цього року, а наприкінці вересня наказ про ліквідацію підприємства видав "Укравтодор".