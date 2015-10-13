"Укрзалізниця" з 19 жовтня змінить графік і маршрут швидкісних поїздів з Києва до Красноармійська та Запоріжжя

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 19 жовтня тимчасово змінить розклад руху поїздів "Інтерсіті+" № 733/734 Красноармійськ – Київ та № 735/736 Київ – Запоріжжя.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, чотири тижні, з понеділка по п'ятницю, з 19 по 23, з 26 по 30 жовтня, а також з 2 по 6 і з 9 по 13 листопада ці поїзди курсуватимуть через Фастів - Біла Церква - Миронівку.

Зокрема, поїзд № 733/734 Красноармійськ – Київ відправиться з Красноармійська у 04:46 і прибуде на станцію Київ-Пасажирський о 13:43 (замість раніше встановленого часу 12:50). Поїзд зупинятиметься на станціях: Чаплине (05:40-05:41), Синельникове-2 (06:28-06:29), Дніпропетровськ (07:05-07:20), Дніпродзержинськ (07:46-07:48), П'ятихатки (08:33-08:34), Олександрія (09:17-09:18), Знам'янка (09:45-09:46) та ім. Т. Шевченка (10:44-10:45).

Поїзд № 735/736 Київ – Запоріжжя відправиться з Києва о 14:06 (замість 15:00) і прибуде до Запоріжжя о 21:58. Поїзд зупинятиметься на наступних станціях: ім. Т. Шевченка (17:04-17:05), Знам'янка (18:03-18:04), Олександрія (18:32-18:33), П'ятихатки (19:17-19:18), Дніпродзержинськ (20:04-20:05) та Дніпропетровськ (20:30-20:40).

Крім того, "Укрзалізниця" у зв'язку з переходом України на зимовий час з 25 жовтня змінить розклад руху швидкісних поїздів № 747/748 Дарниця, Київ – Тернопіль і № 763/764 Дарниця, Київ – Одеса.

Зокрема, поїзд № 747/748 Дарниця, Київ – Тернопіль відправлятиметься з Дарниці у 06:29, з Києва-Пасажирського у 06:53 і прибуватиме до Тернополя о 12:42. Він буде зупинятися на станціях: Вінниця 09:23 – 09:25 (замість 09:22-09:24), Хмельницький 11:07-11:09 (замість 11:06-11:08).

Поїзд № 763/764 Дарниця, Київ – Одеса відправлятиметься з Дарниці в 16:10 (замість 16:07), з Києва-Пасажирського у 16:35 (замість 16:39) і прибуватиме до Одеси о 23:31 (замість 23:33). Він пройде з зупинками на станціях: Вінниця 18:52-18:54 (замість 18:54-18:56), Жмеринка 19:27-19:29 (замість 19:29-19:31), Вапнярка 20:21-20:22 (замість 20:23-20:24).

Читайте також"Укрзалізниця" на жовтень збільшила кількість рейсів низки поїздів

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на жовтень збільшила кількість рейсів деяких поїздів.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила на жовтень 12 додаткових поїздів і збільшила кількість рейсів ряду цілорічних поїздів, а також призначила додаткові рейси в Одесу з Дніпропетровська і Харкова.